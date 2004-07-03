Новые стандарты бухучета вступят в силу позднее

Минфин опубликовал приказ от 07.06.2017 № 85н, которым пересмотрел сроки вступления в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета.

В частности, стандарты "Запасы" и "Нематериальные активы" вместо 2018 г. вступят в силу в 2019 г. , а "Основные средства" - в 2020 г.

Некоторые стандарты вообще исчезли из списка разрабатываемых. Так, в новом списке не значатся: "План счетов бухгалтерского учета", "Вознаграждение работникам" и "Реорганизация юридических лиц". Зато появились новые: "Добыча полезных ископаемых", "Незавершенные капитальные вложения" и "Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты".