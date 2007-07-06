Владели автомобилем меньше месяца? Транспортного налога не будет

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при определении коэффициента, указанного в данном пункте.

Таким образом, исчисление транспортного налога в случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства за период менее одного месяца (при регистрации и снятии с регистрации транспортного средства в период с 1 по 15 число, с 16 по 30 число, при регистрации после 15 числа одного месяца и снятии с регистрации до 15 числа следующего месяца, в один день) в отношении данных транспортных средств не производится.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-04-04/37237 от 15.06.2017.