4-ФСС за полугодие сдается по старой форме
30.06.17 11:17
В Минюсте России прошел государственную регистрацию приказ ФСС от 07.06.2017 № 275, которым утверждена новая форма 4-ФСС.
Данный приказ официально опубликован на www.pravo.gov.ru 28.06.2017 и вступает в законную силу по истечении 10 дней с даты опубликования.
Однако, учитывая, что вступление в законную силу приказа приходится на дату после начала отчетной кампании, данный приказ следует применять, начиная с отчетности за 9 месяцев 2017 года.
Такие разъяснения дает ФСС на своем сайте.
Да ну ладно...
Неужели, сами додумались, и никто не подсказывал???
НЕ ВЕРЮ!!!