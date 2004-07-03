4-ФСС за полугодие сдается по старой форме

В Минюсте России прошел государственную регистрацию приказ ФСС от 07.06.2017 № 275, которым утверждена новая форма 4-ФСС.

Данный приказ официально опубликован на www.pravo.gov.ru 28.06.2017 и вступает в законную силу по истечении 10 дней с даты опубликования.

Однако, учитывая, что вступление в законную силу приказа приходится на дату после начала отчетной кампании, данный приказ следует применять, начиная с отчетности за 9 месяцев 2017 года.

Такие разъяснения дает ФСС на своем сайте.