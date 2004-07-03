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С 1 июля увеличивается МРОТ

30.06.17 14:16

С 1 июля 2017 года увеличивается размер минимальной оплаты труда (МРОТ). Вместо 7 500 руб. он составит 7 800 руб.

Организациям, выплачивающим зарплату исходя из МРОТ, следует внести изменения в размер оплаты труда. По данным Минтруда в настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тыс. работников, из них 70 % – работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, работодателям стоит проверить размер минимальной заработной платы, устанавливаемой региональными соглашениями в соответствии со ст.133.1 Трудового кодекса. В частности, в Калининградской области с 1 июля минимальная зарплата изменится и составит 10,5 тыс. рублей в месяц (вместо 10,0 тыс.).

Индивидуальным предпринимателям и иным гражданам, уплачивающим страховые взносы исходя из МРОТ, пока можно не беспокоиться - для расчета взносов берется размер минимальной оплаты труда, установленный на 1 января календарного года. Т.е. для расчета взносов за 2017 год применяется МРОТ 7500 рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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