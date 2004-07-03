Соцсеть для бухгалтера. Давайте посчитаем

Активность бухгалтеров в соцсетях нарастает. С начала года «Клерк» удвоил количество подписчиков в соцсетях. Из-за низкой активности мы отказались от поддержки страниц «Клерка» в соцсетях «Мой Мир» и G+, но смогли за эти полгода развить группу «Красный уголок бухгалтера». Сейчас это самая активная группа для бухгалтеров в России, в ней общается почти 2000 бухгалтеров. А также сформировать сообщество бухгалтеров в Телеграме.

В фейсбуке группа от страницы отличается тем, что в группе пользователи могут задавать вопросы, а на странице нет.

На 30 июня 2017 года количество наших подписчиков в соцсетях составило 53 310 человек. С разбивкой по медиа данные выглядят так:

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