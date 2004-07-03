Бизнес-омбудсмен помог потребительскому обществу снизить земельный налог в 7 раз

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх регулярно поступать жалобы предпринимателей на завышенную кадастровую стоимость земельных участков.

Так, недавно к бизнес-омбудсмену обратилось небольшое сельское потребительское общество с просьбой оказать содействие по вопросу уменьшения кадастровой стоимости семи земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности.

«Налог на землю за 2015 год уплатили в размере 93416 руб., за 2016 уплатили налога на землю в 3 раза больше: 272640 руб. Мы относимся к малым предприятиям, объёмы деятельности небольшие, для нас сумма налога очень ощутимая», – жалуется в своём обращении предприниматель.

Общая кадастровая стоимость семи участков после утверждения результатов оценки в 2015 году составила 17,775 млн. рублей.

В мае 2017 года после вмешательства бизнес-омбудсмена Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области реализован комплекс мероприятий, направленных на проведение проверки обоснованности расчёта кадастровой стоимости земельных участков.

В результате кадастровая стоимость шести из семи земельных участков пересчитана (по одному участку ошибок не выявлено, кадастровая стоимость оставлена без изменений), сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

В итоге, в общей сложности кадастровая стоимость шести из семи земельных участков уменьшилась на 15 миллионов 235 тысяч рублей. В связи с чем в 7 раз снизятся расходы субъекта малого предпринимательства по уплате земельного налога. А это очень существенно для небольшого потребительского общества.

Комментируя ситуацию, Елена Артюх отметила: «Каждый раз радуюсь, когда удаётся помочь предпринимателям без суда установить законную и справедливую стоимость, а значит – нести разумные издержки. Но всякий раз возвращаюсь к вопросу о качестве когда-то выполненной по госконтракту работе оценщиков... Очевидно, что качество было ненадлежащее. Надеюсь, создание государственных оценочных учреждений позволит хотя бы отчасти решить вопрос качества и ответственности в работе оценщиков. Также ВАЖНО, чтобы землепользователи (собственники и арендаторы) позаботились о достоверных сведениях относительно своих участков в Государственном кадастре недвижимости».