Глава РССП высказался против возможного повышения тарифа взносов в ФФОМС до 5,9%

Минздрав может вновь выйти с предложением повысить тариф страхового взноса в ФОМС с 5,1 до 5,9%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Я бы обратил внимание на одну опасность, которая нас подстерегает, — это опасность введения тарифа страховых взносов в ФОМС 5,9%. Об этом вчера министр здравоохранения Скворцова говорила», — сказал Шохин.

Он напомнил, что в 2016 году правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении тарифа страховых взносов с 5,1 до 5,9%, но «Думе удалось оставить 5,1%», передает RNS.

«Мы хотели бы протокольно записать, что мы будем против, вдруг через пару месяцев появится это предложение», — сказал Шохин.

Глава ФОМС Наталья Стадченко заявила, что в проектировках бюджета ФОМС на 2018–2020 годы заложен тариф в размере 5,1%. Согласно проекту бюджета фонда, в 2019 году дефицит составит 106 млрд рублей, в 2020 году дефицит возрастет до 176 млрд рублей.