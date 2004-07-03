Налоговики снимут с учета старые ККТ самостоятельно, но будут запрашивать данные счетчиков

С 1 июля прекращается использование старых моделей ККТ, не оборудованных фискальными накопителями. В связи с этим у многих организаций и ИП возникает вопрос - надо ли самостоятельно снимать устаревшую ККТ с учета. Более того, многие уже получили угрожающие письма от своих ИФНС с требованием снять с учета технику.

Однако ФНС уже сообщала о том, что после 1 июля старые ККТ будут сняты с учета без участия их владельцев, в одностороннем порядке. Это подтверждают и региональные Управления налоговой службы.

В частности, об этом сегодня пишет УФНС Тюменской области. При этом налоговики предупреждают, что будут уведомлять о снятии ККТ с учета и о необходимости представить после 1 июля 2017 года показания контрольных и суммирующих денежных счетчиков, служба будет посредством «Личного кабинета налогоплательщика юридического лица» и «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя», доступных на сайте ФНС России, на бумаге и по телекоммуникационным каналам связи.