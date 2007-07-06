В реестр операторов фискальных данных внесен СКБ Контур

Реестр операторов фискальных данных пополнился еще одной фирмой.

Как сообщает Управление ФНС Костромской области, приказом ФНС России от 29.06.2017 № ЕД-7-20/525@ ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, адрес сайта в сети «Интернет»: https://kontur.ru) выдано разрешение на обработку фискальных данных, передаваемых в адрес налоговых органов.

Реестры операторов, фискальных накопителей и контрольно-кассовой техники можно найти на сайте ФНС.