В Москве выросла минимальная заработная плата

В Москве с 1 июля выросла минимальная заработная плата. Она составляет 17 642 руб. вместо 17 561 руб.

Повышение связано с тем, что МЗП в Москве привязана к региональному прожиточному минимуму, а он увеличился на 81 руб.

В соответствии с пунктом 3.1.1. Московского трехстороннего соглашения на 2016-2018 годы, размер минимальной заработной платы в городе Москве пересматривается ежеквартально и устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы. Предыдущее повышение МЗП произошло с 1 октября 2016 года, потом прожиточный минимум уменьшался, и минимальная зарплата не повышалась, поскольку в пункте 3.1.2 соглашения установлено, что в случае снижения величины минимума размер МЗП сохраняется на прежнем уровне.