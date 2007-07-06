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Акционерные общества попадут в реестр МСП с 10 августа

03.07.17 13:19

С 1 июля держатели реестров акционеров начнут передавать сведения для Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.  В связи с внесением изменений в законодательство они отнесены к поставщикам информации  для формирования Единого реестра субъектов МСП. Об этом сообщает пресс-служба ФНС РФ.

Сведения будут передаваться через сайт налогового ведомства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью держателя реестра акционеров.

Передача держателями реестров акционеров сведений в ФНС России об акционерных обществах, которые по состоянию на 1 июля текущего календарного года отвечают установленным законом условиям по доле участия в капитале, будет осуществляться ежегодно с 1 по 5 июля (включительно).

Дополнительная информация для держателей реестров акционеров по вопросу передачи сведений размещена на сайте ФНС России и в электронном сервисе Реестра МСП.

Вступившие в силу поправки позволят включить в формируемый 10 августа 2017 года Реестр МСП сведения об акционерных обществах, которые соответствуют критериям, предусмотренным законом.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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