Срок предоставления истребуемых документов можно продлить

При проведении контрольных мероприятий налоговые органы вправе запрашивать документы у налогоплательщиков, напоминает Управление ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО.



Документы, могут быть представлены налогоплательщиком в бумажном виде (например, в виде заверенных копий) лично или через представителя либо направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.



Исполнить требование о представлении документов, касающихся деятельности налогоплательщика необходимо в течение 10 рабочих дней с момента получения требования и в течение 5 рабочих дней, если документы касаются деятельности контрагентов.



Если у организации или индивидуального предпринимателя отсутствует возможность представить документы в установленный срок, то в налоговый орган направляется уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации), по форме утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2017 № ММВ-7-2/34.



Такое уведомление предоставляется в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, с указанием точной даты его исполнения.



«Если по одним документам налогоплательщик просит продлить срок, а другие документы отсутствуют, необходимо предоставить в инспекцию два разных уведомления», - обращает внимание начальник инспекции Валерий Рогозин.



На основании уведомления о невозможности представить документы в срок, руководитель налогового органа вправе продлить срок представления документов или отказать в продлении срока.