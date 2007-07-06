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Срок предоставления истребуемых документов можно продлить

03.07.17 15:13

При проведении контрольных мероприятий налоговые органы вправе запрашивать документы у налогоплательщиков, напоминает Управление ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО.

Документы, могут быть представлены налогоплательщиком в бумажном виде (например, в виде заверенных копий) лично или через представителя либо направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Исполнить требование о представлении документов, касающихся деятельности налогоплательщика необходимо в течение 10 рабочих дней с момента получения требования и в течение 5 рабочих дней, если документы касаются деятельности контрагентов.

Если у организации или индивидуального предпринимателя отсутствует возможность представить документы в установленный срок, то в налоговый орган направляется уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации), по форме утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2017 № ММВ-7-2/34.

Такое уведомление предоставляется в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, с указанием точной даты его исполнения.
 

«Если по одним документам налогоплательщик просит продлить срок, а другие документы отсутствуют, необходимо предоставить в инспекцию два разных уведомления», - обращает внимание начальник инспекции Валерий Рогозин.
 

На основании уведомления о невозможности представить документы в срок, руководитель налогового органа вправе продлить срок представления документов или отказать в продлении срока.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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