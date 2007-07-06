Урегулирована продолжительность рабочего дня несовершеннолетних сотрудников

Президент Владимир Путин 1 июля подписал закон, регулирующий трудовые права подростков, сообщает пресс-служба Кремля.

Федеральным законом в статьи 63, 92 и 94 ТК РФ вносятся изменения, направленные на устранение правового пробела в части, касающейся определения продолжительности ежедневной работы (смены) работников в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет.

Устанавливается, что продолжительность ежедневной работы (смены) работников, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул, в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет не может превышать 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов.