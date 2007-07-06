В этом году ФНС получила в полтора раза больше денег с компаний-банкротов

Согласно действующему законодательству, при проведении процедуры банкротства предприятия платят налоги в последнюю очередь: приоритет у кредиторов первой очереди и долги по зарплате сотрудникам. Однако налоговую службу подобное положение вещей не устраивало.

— Такой подход фактически легализует схему уклонения от уплаты налогов, — заявили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

В ФНС нашли способ мотивировать арбитражных управляющих платить долги по налогам: служба взыскивает с арбитражных управляющих всю сумму задолженности, а также может оштрафовать и банк, в котором открыты счета должника. Штраф может составлять до 30% от общей суммы задолженности.

— Подается жалоба на недобросовестные действия арбитражного управляющего с целью взыскания с него убытков. Соответствующая кредитная организация привлекается к ответственности в виде штрафа. При этом с такой кредитной организации также могут быть взысканы и убытки, которые были причинены бюджету на сумму неуплаченных должником налогов, — подчеркнули в ФНС.

В случае неуплаты налогов могут быть оспорены и сделки должника с контрагентами, предупредили в налоговой службе. Благодаря этим мерам в январе-мае ФНС получила на 57,4% больше платежей от предприятий-банкротов — 16,2 млрд рублей против 10,29 млрд рублей годом ранее.

Замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова подчеркнула, что за последние годы практика работы ФНС в отношении банкротства существенно изменилась.

— Распространяется практика взыскания налогов с бенефициаров организации-должника — руководителей и собственников. Также участилась практика заключения мировых соглашений, предусматривающих поэтапное погашение задолженности вместо банкротства, — рассказала Вера Кононова.

По ее словам, эти процессы, с одной стороны, указывают на создание условий для повышения налоговой дисциплины.

— Но не нужно забывать, что наша налоговая система и так налагает высокую нагрузку на организации в части выплат и отчетности по ним, — заявила эксперт.