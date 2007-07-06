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ФНС получила право блокировать анонимайзеры и VPN-cервисы

03.07.17 12:13

Федеральная налоговая служба получила право блокировать не только сайты интернет-казино и лотерей, но и сайты, которые с помощью программного обеспечения позволяют получить доступ к запрещенным игровым ресурсам. Это следует из совместного приказа Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, опубликованного на официальном портале правовой информации

Приказ определяет критерии оценки материалов сайтов для включения их в реестр запрещенных, пишет РБК. Однако только в пунктах, посвященным критериям блокировки интернет-казино и лотерей говор​​ится о программах, которые предоставляют доступ к запрещенным ранее игровым сайтам. В качестве основания для внесения в список в пункте 4.1.7 значится «наличие на странице сайта в сети Интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети Интернет, страницы сайта в сети Интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих Критериев». В названных пунктах 4.1.1–4.1.6 описаны критерии блокировки интернет-казино и лотерей. ​

Из приказа следует, что налоговая служба может блокировать анонимайзеры и сайты VPN-сервисов, если с их помощью можно получить доступ к сайтам интернет-казино. При этом в другим пунктах приказа, например, посвященных критериям блокировки сайтов с порнографией или о наркотиках, программы, позволяющие обходить блокировку, не упоминаются.

Федеральная налоговая служба получила право внесудебной блокировки сайтов в октябре 2015 года по постановлению правительства. Кроме нее такими полномочиями наделены Роскомнадзор, МВД и Роспотребнадзором.

Как поясняется на сайте Роскомнадзора, МВД может вносить в реестр запрещенных сайты о наркотических веществах и прекурсорах, Роспотребнадзор отслеживает сайты о способах совершения самоубийства, Федеральная налоговая служба — сайты азартных игр и лотерей, а Роскомнадзор занимается порнографией, контролем появления запрещенных материалов в СМИ и блокировками по решению суда.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
ИП 6%
Izem
, Москва
Увы, бред продолжается... ЛЮБОЙ VPN, SSH и прокси можно считать средством обхода. Однако, VPN, SSH и прокси – это средства серверной и корпоративной безопасности, при отключении которых произойдёт развал сетевой инфраструктуры Очень Многих Организаций, в том числе и государственных.

Всё равно, всё обходится, но Зачем Они Пытаются Разрушить Сеть В России? Не проще уже вообще отключить интернет как таковой и на остатках инфраструктуры поднять внутреннюю гос. сеть, как в С.Корее?
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