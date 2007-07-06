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Из списка офшоров исключат Южную Корею и Британские Виргинские острова

03.07.17 16:17

ФНС предлагает исключить из списка государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Россией, Южную Корею и Британские Виргинские острова.

В проекте соответствующего приказа приводится перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с российской налоговой службой. По сравнению с перечнем, утвержденным в 2016 году и действующим в текущем налоговом периоде, в нынешнем проекте отсутствуют Южная Корея и Британские Виргинские острова, передает RNS.

Перечень создан и ведется налоговой службой для борьбы с неуплатой налогов. Разница в налогообложении этих стран с российской системой позволяет значительно сократить налоговую нагрузку или избежать уплаты налогов.

«Расположение в государствах, перечисленных в перечне, лиц, подконтрольных российским налоговым резидентам, влечет за собой определенные налоговые последствия для российских налоговых резидентов, в первую очередь признание для них вмененного дохода (ст. 25.15 НК РФ)», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

С 2015 года ФНС ежегодно утверждает перечень государств-офшоров. В него входят государства, с которыми у России не заключены договоры об обмене налоговой информацией и договоры об избежании двойного налогообложения.

7 июня 2017 года Россия присоединилась к многосторонней конвенции BEPS. Проект BEPS в рамках ОЭСР — многостороннее соглашение между 67 странами, которое предполагает автоматический обмен налоговой информацией. Страны-участницы могут обмениваться информацией между собой и применять предусмотренные конвенцией правила налогообложения, не заключая дополнительных соглашений друг с другом.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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