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Уточненка по РСВ: инструкция от ФНС

04.07.17 10:47

ФНС в своем письме № БС-4-11/12446@ от 28.06.2017 рассказала об особенностях составления уточненных расчетов по страховым взносам.

1. Для уточнения персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц, ранее отраженных в разделе 3 РСВ на основании полученного от налогового органа Уведомления об уточнении или об отказе в приеме или о том, что расчет считается непредставленным, либо на основании полученного от налогового органа требования о представлении пояснений, раздел 3 уточненного расчета необходимо заполнять следующим образом:

1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1 расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0";

1.2. Одновременно по указанному застрахованному физическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190 - 300 подраздела 3.2 расчета согласно установленному порядку, при необходимости корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета - с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 настоящего письма.

2. Для корректировки (уточнения) сведений о застрахованных физических лицах, за исключением персональных данных, уточненный расчет заполняется в установленном порядке, с учетом следующего:

2.1. В случае, если какие-либо застрахованные физические лица не отражены в первоначальном расчете, то в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении указанных физических лиц, и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.2. В случае ошибочного представления сведений о застрахованных лицах в первоначальном расчете в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц, в котором в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0", и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.3. В случае необходимости изменения по отдельным застрахованным лицам показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета, в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц с корректными показателями в подразделе 3.2 расчета, и при необходимости (в случае изменения общей суммы исчисленных страховых взносов) производится корректировка показателей раздела 1 расчета.

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