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Сумма, уплаченная застройщику по договору, включается в состав имущественного вычета

04.07.17 13:47

ФНС своим письмом № БС-4-11/12277@ от 27.06.2017 направила для сведения и использования в работе письмо Минфина от 13.06.2017 N 03-04-07/38031 по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ при приобретении квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства, подписанный сторонами, - при приобретении прав на объект долевого строительства.

В договоре с застройщиком указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства.

Учитывая изложенное, по мнению Минфина, в целях определения имущественного налогового вычета в расходы на приобретение прав на квартиру в строящемся доме может включаться сумма денежных средств, фактически уплаченных участником долевого строительства застройщику в размере цены договора участия в долевом строительстве.

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