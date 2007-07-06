Для применения ЕНВД по автотранспортным услугам не имеет значения принадлежность груза

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве не более чем 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.

Налоговым Кодексом не установлены особенности применения термина "автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов" для целей налогообложения.

Согласно статье 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Таким образом, в целях применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов ИП оказывает данные услуги по договору перевозки в его гражданско-правовом смысле, то есть в соответствии с нормами главы 40 ГК РФ.

При этом каких-либо ограничений в части принадлежности груза в целях применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов НК и ГК РФ в гражданско-правовом смысле не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/36298 от 09.06.2017.