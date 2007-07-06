Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей

В последнее время бурно обсуждалась тема применения ККТ при безналичной оплате от физлиц.

Читатели нашего форума, владельцы интернет-магазинов, рассказали о мерах, которые они приняли, дабы избежать санкций со стороны ФНС.

Ну все - я снял оплату картами с сайта, путь ФНС радуется, что покупателям стало "удобнее".

А через год уберу и оплату на банковский счет для физ. лиц (если не снимут требование применения онлайн касс для безнала).

Останется только оплата через ТК, с комиссией в 3%.

Как итог, у банка меньше оборота по операциям с картами, и прибыли от таких операций.

У ИМ меньше оборот и прибыль из за отсутствия удобного покупателям способа оплаты (т.е. картами).

У физ. лиц меньше способов оплаты.

- alex7t

Тоже отключили интернет-эквайринг. В качестве альтернативы предложили покупателям оплату через банк по счету с 3% скидкой. Это конечно совсем не лучший вариант, но на штрафы попадать не хочется. Подождем пока разберутся с этим вопросом - появятся адекватные и ясные решения, тогда и будем отыгрывать назад. Пока что владельцы ИМ с оплатой через интернет-эквайринг оказались на обочине этого закона и пытаются поймать хоть какую-то попутку, чтобы двигаться дальше.

- Shumilov

Обсуждение происходит в теме форума «Онлайн-кассы для интернет-торговли».