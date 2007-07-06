Клерк.Ру
 

Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей

04.07.17 12:45
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В последнее время бурно обсуждалась тема применения ККТ при безналичной оплате от физлиц.

Читатели нашего форума, владельцы интернет-магазинов, рассказали о мерах, которые они приняли, дабы избежать санкций со стороны ФНС.

Ну все - я снял оплату картами с сайта, путь ФНС радуется, что покупателям стало "удобнее".
А через год уберу и оплату на банковский счет для физ. лиц (если не снимут требование применения онлайн касс для безнала).
Останется только оплата через ТК, с комиссией в 3%.
Как итог, у банка меньше оборота по операциям с картами, и прибыли от таких операций.
У ИМ меньше оборот и прибыль из за отсутствия удобного покупателям способа оплаты (т.е. картами).
У физ. лиц меньше способов оплаты.
- alex7t

Тоже отключили интернет-эквайринг. В качестве альтернативы предложили покупателям оплату через банк по счету с 3% скидкой. Это конечно совсем не лучший вариант, но на штрафы попадать не хочется. Подождем пока разберутся с этим вопросом - появятся адекватные и ясные решения, тогда и будем отыгрывать назад. Пока что владельцы ИМ с оплатой через интернет-эквайринг оказались на обочине этого закона и пытаются поймать хоть какую-то попутку, чтобы двигаться дальше.
- Shumilov

Обсуждение происходит в теме форума «Онлайн-кассы для интернет-торговли».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
hub
, Белебей
В последнее время бурно обсуждалась тема применения ККТ при безналичной оплате от физлиц.

 Продолжим анализировать законодательный бред в части онлайн ККТ.

1. УК в своё время специально отказалась от использования ККТ при расчетах за услуги ЖКХ, все платежи перевели на безнал. Принимает оплату только на расчетный счет через банки или онлайн сервисы... Что ожидает их сейчас???? Так как с наличкой они не работали, то и новую онлайн ККТ не заказывали... Жильцы оплачивают услуги так как им удобно - кто-то в банке, кто-то через мобильный банк, кто-то картой в банкомате. Теперь получается, что УК обязана пробивать чек ККТ при поступлении оплаты за услуги ЖКХ((((((((((

2. В чеках обязательно необходимо указывать наименование товара или услуги... Это означает, что теперь нужно будет не просто пробить сумму поступившей оплаты за услуги ЖКХ, но и расшифровать их (электричество, горячая вода, холодная вода, содержание и ремонт и т.д.).  Помимо этого обязательно нужно указывать цену и количество. Как я понимаю просто пробить в чеке "за услуги ЖКХ" будет нарушением. Из этого следует следующий пункт...

3. Услуги ЖКХ оплачиваются не равномерно. Кто-то платит вовремя, а кто-то с задержкой. Как в чеке это отразить, так как цены и объемы будут разными в разными в месяцах????

4. УК выставила квитанцию за услуги ЖКХ на 1000 руб. (300 электричество, 500 горячая вода, 100 холодная вода, 100 содержание и ремонт). Потребитель оплатил через сбербанк-онлайн 800 руб. Как выбить чек????? Пропорционально раскидать платеж по строкам или просто в одну позицию поставить меньше????

5. УК выставила квитанцию за услуги ЖКХ на 1000 руб. (300 электричество, 500 горячая вода, 100 холодная вода, 100 содержание и ремонт). Потребитель оплатил через сбербанк-онлайн 1200 руб. Как выбить чек????? Пробить один чек или выбить 2???? Один на 1000 руб. и второй на 200 руб. с признаком аванс - тогда аванс на какую номенклатурную позицию поставить или то же пропорционально раскидать...

Вопросы, вопросы и еще раз вопросы.... Думал законодатели успеют к 01.07.2017г внести поправки в 54-ФЗ и вычеркнуть из закона "электронных средств платежа". Но нет у  нас есть более важные вещи - Сирия, Донбасс, Украина и т.д. 

<b>Модератор</b>
бух2007
Теперь получается, что УК обязана пробивать чек ККТ при поступлении оплаты за услуги ЖКХ((((((((((

 

С ТСЖ еще грустнее. Жильцам старушкам-пенсионеркам на покупку ККТ скидываться? А как ежедневно пробивать поступления по счету? Кто этим будет заниматься?

Думал законодатели успеют к 01.07.2017г внести поправки в 54-ФЗ и вычеркнуть из закона "электронных средств платежа".

 

скорее выведут из-под закона коммунальные платежи
Клерк
hub
, Белебей


бух2007, Вы писали:

Теперь получается, что УК обязана пробивать чек ККТ при поступлении оплаты за услуги ЖКХ((((((((((

 

С ТСЖ еще грустнее. Жильцам старушкам-пенсионеркам на покупку ККТ скидываться? А как ежедневно пробивать поступления по счету? Кто этим будет заниматься?

Думал законодатели успеют к 01.07.2017г внести поправки в 54-ФЗ и вычеркнуть из закона "электронных средств платежа".

 

скорее выведут из-под закона коммунальные платежи

 Так не вывели же(((((((((((((( А это в принципе дело 10-15 минут. Как Крым нужно было в состав РФ принять, так до полуночи заседали, как одну строчку в законе изменить или добавить, так времени нет.....

Люди которым это нравится
Директору
 
Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ
 
Директору
 
Погубят ли онлайн-кассы малый и средний торговый бизнес в России
 
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