Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня

Компания 28 июня получила аванс от покупателя в размере 7 млн. рублей и чтобы как-то уменьшить НДС к уплате, перечислила в последний день квартала предоплату поставщику в размере 5 млн. рублей.

Но вот незадача… Поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс, мотивируя это так называемым «правилом 5 дней». В такой ситуации оказалась читательница нашего форума, которая просит совета у коллег. Как повлиять на поставщика?

Мы оплатили 5 млн поставщику 30.06

Очень рассчитывали на счет-фактуру на аванс

Так как сами получили 7 млн аванс

Как убедить дать нам счф?

- Аноним0307

Участники обсуждения отмечают, что поставщик в данной ситуации обязан уплатить НДС с аванса и, соответственно, выписать счет-фактуру, если деньги поступили ему на счет именно 30 июня.

Если вы когда-то попадали в такую неприятную ситуацию, поделиться своим опытом и дать совет огорченному бухгалтеру можно в теме форума «Как убедить поставщика дать счет-фактуру на аванс от 30.06».