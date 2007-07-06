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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки о повышении акцизов

04.07.17 12:14

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект об индексации ставок на подакцизные товары на 4% в 2020 году, отсрочке повышения акцизов на сигареты в 2018 году, увеличении НДПИ для собственников объектов системы газоснабжения и продлении повышенной ставки НДПИ на добычу нефти до конца 2020 года.

Пакет поправок в Налоговый кодекс предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 году на прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции в 4%, что позволит получить дополнительные 56,2 млрд руб. по сравнению с доходами 2019 года.

Согласно законопроекту, на большинство подакцизных товаров ставки предлагается повысить с января 2018 года, в частности на такие табачные изделия, как сигары, сигариллы и нагревательный табак. Однако в отношении сигарет и папирос предлагается сохранить действующую ставку в размере 1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, повыситься она должна с 1 июля 2018 года на 10% — до 1718 руб. Данная мера приведет к бюджетным потерям в размере 12 млрд руб., пишет RNS.

Законопроектом также предлагается в 2020 году увеличить ставку НДПИ при добыче газа организациями из числа собственников объектов единой системы газоснабжения на 280 руб. за тыс. куб. м, что обеспечит дополнительные доходы бюджета в размере 115,2 млрд руб. В частности, в связи с недополучением от «Газпрома» по итогам 2016 года дивидендов ставка НДПИ будет увеличена для получения дополнительных 30 млрд руб. в 2017 году.

Кроме того, согласно законопроекту, установленное на 2019 год действие увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну) будет продлено до конца 2020 года, это позволит государству выручить дополнительные 207,3 млрд руб. в 2020 году.

Также законопроект предусматривает норму, позволяющую не взыскивать ретроспективно акцизы с импортеров иностранных вин.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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