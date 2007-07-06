Минфин обяжет рестораны за 3 дня уведомлять РАР о выездном мероприятии с алкоголем

Минфин предложил ресторанам уведомлять лицензирующий орган и Росалкогольрегулирование о запланированном выездном обслуживании со спиртным не менее чем за три дня до начала мероприятия.

В Минэкономразвития идею коллег раскритиковали: в некоторых случаях реализовать подобный механизм невозможно — например, при организации похорон у граждан может не быть возможности настолько оперативно заказать кейтеринг с алкоголем.

Рестораторы тоже считают, что выполнить подобное требование нереально, и предлагают уведомлять о выездных мероприятиях день в день, пишут «Известия».

В документе, подготовленном Минфином, говорится, что в случае изменения ранее поданных сведений — даты, времени или места выездного обслуживания либо его отмены — заявитель обязан не позднее чем за 1 рабочий день до начала мероприятия представить уведомление, которое содержит уточненную информацию. Если поданные сведения будут противоречить закону 171-ФЗ, ресторану могут запретить проведение мероприятия. Произойти это может в случае, если речь идет, например, о местах нахождения источников повышенной опасности, где не допускается розничная торговля алкоголем.

Президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров подчеркнул, что для кейтеринговых компаний вне ресторанов не предусмотрены лицензии на продажу спиртного, а рестораны и другие заведения могут получить лицензии на реализацию алкоголя при оказании услуг. Осуществлять выездное обслуживание с алкоголем они имеют право при уведомлении органов госвласти, однако формы уведомления пока не существует.

Обычно на практике, если порядок уведомления не разработан, организация не может быть привлечена к ответственности за его несоблюдение до того момента, пока он не будет принят, заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Однако возможно и другое толкование подобного правового пробела — уведомления могут затребовать в свободной форме, а за отсутствие такового привлечь к ответственности.