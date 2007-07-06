Повышение МРОТ до 7800 не влияет на фиксированные взносы ИП

С 1 июля 2017 года минимальный МРОТ увеличен с 7500 рублей до 7800 рублей. Однако данное повышение никак не отразится на величине страховых взносов на пенсионное страхование для самозанятого населения, уточнили в ОПФР по Амурской области.

Платеж за 2017 год будет рассчитываться исходя из МРОТ, установленного на 1 января 2017 года – 7500 руб.

Напомним, посчитать фиксированный платеж можно с помощью специального калькулятора на сайте Клерк.ру.

В соответствии с действующим законодательством, граждане, зарегистрированные в качестве ИП, обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, даже если предпринимательская деятельность фактически не осуществляется и доход от нее отсутствует. Но существует и ряд временных периодов, когда данная категория плательщиков освобождается от уплаты взносов. К таким периодам, в частности, относятся период прохождения военной службы по призыву, период ухода за ребенком, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

Напомним, порядок освобождения от уплаты фиксированных взносов ФНС разъяснила в письме № БС-4-11/7990@ от 26.04.2017.