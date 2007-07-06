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Строительные организации обязаны регистрировать обособленные подразделения

04.07.17 15:16

УФНС России по Курской области напомнило строителям о том, что они должны регистрировать обособленные подразделения по месту ведения строительства.

РуководительУправления на совещании с представителями строительных организаций, предупредила, что стационарные рабочие места строительной организации, оборудованные на срок свыше одного месяца и расположенные вне ее территории, признаются обособленным подразделением.

Налогоплательщики-организации обязаны сообщать в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации, и изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях о таких подразделениях:

  • в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;
  • в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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