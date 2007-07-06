Строительные организации обязаны регистрировать обособленные подразделения
УФНС России по Курской области напомнило строителям о том, что они должны регистрировать обособленные подразделения по месту ведения строительства.
РуководительУправления на совещании с представителями строительных организаций, предупредила, что стационарные рабочие места строительной организации, оборудованные на срок свыше одного месяца и расположенные вне ее территории, признаются обособленным подразделением.
Налогоплательщики-организации обязаны сообщать в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации, и изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях о таких подразделениях:
- в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;
- в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации.