Строительные организации обязаны регистрировать обособленные подразделения

УФНС России по Курской области напомнило строителям о том, что они должны регистрировать обособленные подразделения по месту ведения строительства.

РуководительУправления на совещании с представителями строительных организаций, предупредила, что стационарные рабочие места строительной организации, оборудованные на срок свыше одного месяца и расположенные вне ее территории, признаются обособленным подразделением.

Налогоплательщики-организации обязаны сообщать в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации, и изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях о таких подразделениях: