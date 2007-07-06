Клерк.Ру
 

Какие коды ОКВЭД подпадают под пониженные взносы у IT-компаний

05.07.17 10:47

Исходя из положений подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК пониженные тарифы страховых взносов установлены для организаций, на УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 427 НК.

С 1 января 2017 года введена в действие новая редакция ОКВЭД ОК 029-2014 (ОКВЭД 2), при этом ОКВЭД ОК 029-2001 (ОКВЭД) утратил свою силу.

Вместе с тем в ОКВЭД 2 и в ОКВЭД, который действовал до 1 января 2017 года, использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.

Так, в ОКВЭД класс 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» включает в себя следующие группы: 72.10, 72.20, 72.30, 72.40 , 72.50, 72.60. Указанным кодам ОКВЭД возможно установить следующее соответствие с кодами ОКВЭД 2:

• коду 72.10 «Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники» - код ОКВЭД 2 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»;

• коду 72.20 «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» - коды ОКВЭД 2 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» и 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»;

• коду 72.30 «Обработка данных» - код 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность»;

• коду 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» - код 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»;

• коду 72.50 «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники» - код 95.11 «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования»;

• коду 72.60 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» - код ОКВЭД 2 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

Таким образом, деятельность, включенная в ОКВЭД в класс 72 относится к нескольким видам ОКВЭД 2 и не идентифицируется кодом 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая», который, в свою очередь, и подразумевает предшествующую классификацию, так как содержит термин «прочая».

В связи с этим, положения подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК распространяются на плательщиков страховых взносов, основными видами экономической деятельности которых в соответствии ОКВЭД 2 являются виды деятельности по кодам 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1 и 95.11.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/12447@ от 03.07.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
Бизнес несет потери из-за переплаты страховых взносов
 
Бухгалтерские новости
 
Законопроект о продлении действия пониженных ставок взносов для IT-компаний прошел второе чтение
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения56
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Декларация по НДС за 2 квартал 2017: инструкция, как избежать шесть самых частых проблем с отчетностью»
11:52
Аноним прокомментировал материал «Новые путевые листы 2017: образец заполнения»
11:52
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
11:45
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:42
Аноним прокомментировал материал «Как защитить вычеты и расходы, если инспекторы настаивают на необоснованной налоговой выгоде?»
11:41
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
11:35
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:35
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:20
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:14
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:10
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:09
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
11:01
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:57
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Декларация по НДС за 2 квартал 2017: инструкция, как избежать шесть самых частых проблем с отчетностью»
10:56
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:56
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:55
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:53
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
10:51
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:50
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:50
Клерк
alexander_gorodnichev прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:45
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:43
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:41
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:39
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
10:35
Аноним прокомментировал материал «Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня»
10:26
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
10:25
Аноним прокомментировал материал «10% россиян хотели бы переехать в другую страну»
10:17
Аноним прокомментировал материал «РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»»
10:14
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня»
10:11
Аноним прокомментировал материал «Работнику-донору предоставляется дополнительный день отдыха»
10:11
Клерк
Наталья Ушак прокомментировал материал «Репортаж с проверки: для чего на самом деле налоговикам знать про расходы на связь. Скачайте важные документы»
10:00
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
09:42
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
09:39
Клерк
hub прокомментировал материал «Почта России создаст собственную платежную систему»
09:35
Клерк
Михаил_Хаймович прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
09:33
еще
 