Какие коды ОКВЭД подпадают под пониженные взносы у IT-компаний

Исходя из положений подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК пониженные тарифы страховых взносов установлены для организаций, на УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 427 НК.

С 1 января 2017 года введена в действие новая редакция ОКВЭД ОК 029-2014 (ОКВЭД 2), при этом ОКВЭД ОК 029-2001 (ОКВЭД) утратил свою силу.

Вместе с тем в ОКВЭД 2 и в ОКВЭД, который действовал до 1 января 2017 года, использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.

Так, в ОКВЭД класс 72 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» включает в себя следующие группы: 72.10, 72.20, 72.30, 72.40 , 72.50, 72.60. Указанным кодам ОКВЭД возможно установить следующее соответствие с кодами ОКВЭД 2:

• коду 72.10 «Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники» - код ОКВЭД 2 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»;

• коду 72.20 «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» - коды ОКВЭД 2 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» и 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий»;

• коду 72.30 «Обработка данных» - код 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность»;

• коду 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» - код 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов»;

• коду 72.50 «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники» - код 95.11 «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования»;

• коду 72.60 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» - код ОКВЭД 2 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

Таким образом, деятельность, включенная в ОКВЭД в класс 72 относится к нескольким видам ОКВЭД 2 и не идентифицируется кодом 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая», который, в свою очередь, и подразумевает предшествующую классификацию, так как содержит термин «прочая».

В связи с этим, положения подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК распространяются на плательщиков страховых взносов, основными видами экономической деятельности которых в соответствии ОКВЭД 2 являются виды деятельности по кодам 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1 и 95.11.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/12447@ от 03.07.2017.