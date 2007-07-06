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Для изменения ОКВЭД в ЕГРИП необходимо подать заявление в регорган

05.07.17 15:47

Начиная с 11 июля 2016 года в ЕГРИП коды видов экономической деятельности отражаются в соответствии с ОКВЭД 2.

Коды видов экономической деятельности, внесенные в ЕГРИП до 11 июля 2016 года с использованием ОКВЭД 1, в автоматическом режиме приведены в соответствие с ОКВЭД 2 с учетом переходных ключей, разработанных Министерством экономического развития РФ.

Так, внесенный в ЕГРИП до 11 июля 2016 года код вида экономической деятельности по ОКВЭД 1 "74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием" с учетом вышеназванных переходных ключей изменен на код вида экономической деятельности по ОКВЭД 2 "69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета".

Исходя из положений Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ внесение в ЕГРИП сведений об ИП, в том числе изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРИП, осуществляется на основании документов, представленных при государственной регистрации.

В этой связи для внесения в ЕГРИП уточненных сведений об основном виде экономической деятельности по ОКВЭД 2 на основании вышеназванного обращения без представления в регистрирующий орган соответствующего заявления правовых оснований не имеется.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-3-14/4210 от 21.06.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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