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Заплатить НДФЛ за 2016 год необходимо не позднее 17 июля 2017 года

05.07.17 11:42

Управление ФНС России по Удмуртской Республике напоминает, что срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2016 год истекает 17 июля 2017 года. Данная обязанность установлена пунктом 4 статьи 228 Налогового кодекса РФ.

Уплатить налог должны граждане, получившие доходы в 2016 году:

  • от продажи имущества (квартиры, дома, гаража, транспортного средства, земельного, садового или дачного участка), находившегося в собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
  • от предпринимательской деятельности;
  • в порядке дарения;
  • в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Начиная с 18 июля 2017 года, за каждый просроченный день уплаты налога будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования.

Направление уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц не предусмотрено Налоговым кодексом РФ (кроме случаев, когда налог не удержан налоговым агентом), поэтому налогоплательщикам необходимо самостоятельно сформировать квитанции на уплату налога.

Сформировать платежное поручение, осуществить налоговые платежи и уплату задолженности помогут электронные сервисы ФНС России: «Заполнить платежное поручение», «Уплата налогов физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата госпошлины».

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