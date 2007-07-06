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Налоговые льготы отменят, а некоторые заменят прямыми выплатами

05.07.17 12:54

Предложения заменить некоторые льготы выплатами из бюджета, а действие остальных прекратить содержатся в материалах, которые Минфин отправил в Госдуму, пишут «Ведомости». Предложения министерства могут вылиться в радикальный пересмотр всей системы льгот, стоимость которых Минфин оценивает в этом году примерно в 2,5 трлн рублей: часть может быть заменена прямой поддержкой из бюджета, часть – отменена.

Дороже всего бюджету обходятся льготы, направленные на поддержку экономики, следует из материалов Минфина: 2 трлн руб. в 2017 г., или 85% потерь. Доля здравоохранения и социальной политики – 12 и 3% соответственно. Среди налогов лидер по льготам – НДС (1,2 трлн руб. в 2017 г.), среди отраслей – нефтянка: 550 млрд руб. Выпадающие из-за льгот доходы мало отличаются от расходов, но сейчас не оцениваются при формировании бюджета.

К налоговым расходам относятся те налоговые льготы, которые отступают от «базовой» структуры налогов, определяющейся в том числе качественными элементами (делают налоговую систему эффективнее и справедливее), пояснил представитель Минфина. Например, право переносить часть убытков на будущее не должно относиться к налоговым расходам.

Налоговый расход – такая налоговая льгота, которая может быть заменена другим бюджетным расходом, объясняет директор НИФИ Владимир Назаров, это может быть и налоговый вычет, и налоговый кредит. Классический пример налогового расхода – льготная 10%-ная ставка по НДС.

Такая льгота есть и в перечне Минфина, среди других налоговых льгот, которые можно считать расходами, – пониженные ставки НДПИ для отдельных месторождений, по экспортной пошлине на нефть и др.

Но распределение на налоговые расходы и базовые элементы сопряжено с оценочными суждениями, в дальнейшем перечень расходов может пополняться налоговыми льготами, которые сейчас отнесены к базовым элементам. Это повысит неопределенность для бизнеса, который каждый год будет ждать отмены льготы, опасаются представители бизнеса. Меняться льготы должны, например, раз в три года, предлагает Назаров.

Бизнес предложение Минфина не поддерживает. Эффект от льгот не всегда очевиден, говорит сотрудник крупной международной компании: сэкономленные средства компания не всегда направляет на собственное развитие, иногда они выплачиваются материнской структуре в виде дивидендов – и уже она приобретает основные фонды. Чиновники лукавят, когда говорят о выпадающих доходах, поддерживает предправления машиностроительной компании, без льгот их бы вообще не было – например, не открывались бы новые производства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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