Понятие первого налогового периода серьезно скорректировали

Госдума сегодня на утреннем заседании приняла по втором чтении законопроект № 1031837-6 "О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса Российской Федерации".

Проектом закона почти полностью изменена указанная статья Налогового кодекса. Прежде всего, формулировки обновленной статьи 55 ставят в одинаковые условия определения первого налогового периода индивидуальных предпринимателей и организаций. Т.е. у ИП, зарегистрированных в декабре, так же как и у организаций первый налоговый период будет с даты регистрации до конца следующего года. Эти условия касаются только налогов, рассчитываемых по итогам года (УСН, налог на прибыль и т.п.)

Однако и для квартальных налогов появится возможность устанавливать "удлиненный" налоговый период. Так, если организация будет зарегистрирована менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для такой организации будет является период времени со дня создания фирмы до конца следующего квартала. Такие же условия будут по квартальным налогам и для вновь зарегистрированных ИП. Однако сделана оговорка - патентной системы налогообложения и ЕНВД эти положения не касаются.

При этом из статьи 55 удаляется пункт 7, в котором говорилось о том, что правила определения налоговых периодов распространяются и на расчетные периоды страховых взносов.

Законопроект планируется принять в третьем чтении в пятницу, 7 июля. Вступит в силу он по истечении одного месяца после официальной публикации.