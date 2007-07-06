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Как «физлицам-добровольцам» зарегистрироваться в ПФР

05.07.17 15:17

С 1 января 2017 года ПФР будет осуществлять постановку на регистрационный учет только физических лиц добровольно вступающих:

- в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Разъяснения по этому вопросу дали в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.

Регистрация и снятие с регистрационного учета осуществляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ.

Лица, добровольно вступающие в правоотношения по ОПС, регистрируются в территориальных органах ПФР в качестве страхователей на основании заявления, которое заполнятся в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 627.

При регистрации в территориальных органах ПФР страхователю вручается уведомление о регистрации страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по ОПС. Физическому лицу, уплачивающему фиксированный размер страховых взносов за нескольких физических лиц, вручается отдельное Уведомление в отношении каждого физического лица, за которое уплачиваются фиксированные размеры страховых взносов.

Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС, производится в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15.12.2001 года №167-ФЗ.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного МРОТ (на начало года) и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 НК, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Уплата взносов производится на КБК 39210202042061000160.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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