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Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе

05.07.17 14:16

Сегодня во втором чтении был принят законопроект, вносящий очередные поправки в часть первую Налогового кодекса. Следует отметить, что законопроект был внесен три года назад и текст документа ко второму чтению изменен практически полностью, поскольку первоначальный вариант вызвал большую озабоченность у бизнеса.

Несмотря на малые размеры проекта (всего 3 листа), он может иметь огромное значение. По мнению одного из авторов законопроекта Андрея Макарова, представлявшего документ на пленарном заседании, он вводит новый принцип - принцип презумпции добросовестности налогоплательщика.

"Новый закон провозглашает «приоритет реальности сделки над любыми ошибками»", - сказал Макаров. Налоговая инспекция не может, например, отказать в вычете НДС по причине отсутствия запятой в счет-фактуре или при любой технической ошибке.  

Так же налогоплательщик не будет отвечать, если его контрагент не заплатил налоги. При этом бремя доказывания недобросовествности налогоплательщика ложится на налоговые органы, это прямо прописано в законопроекте.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен уже в эту пятницу, 7 июля. В текст к последнему чтению планируется добавить норму о проведении мониторинга, по итогам которого будет решено, необходимо ли вносить еще какие-то поправки в НК по этому вопросу или нет.

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