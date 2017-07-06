Компенсация морального вреда, выплаченная сотруднику по решению суда, не облагается взносами

Работнику по решению суда выплачены компенсация морального вреда, причиненного повреждением здоровья, и возмещение расходов на юридические услуги. Что со страховыми взносами на эти суммы? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/8974@ от 12.05.2017.

В перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК включены компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ, связанные, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Специальной нормы о включении в перечень не облагаемых страховыми взносами сумм компенсации морального вреда на основании судебного решения статьей 422 НК не установлено.

Между тем любое причинение вреда работнику, в том числе морального вреда, подтверждается в порядке, установленном законодательством РФ.

Учитывая изложенное, в случае если на основании судебного решения на организацию возложена обязанность денежной компенсации морального вреда в связи с причиненным увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, указанные выплаты обложению страховыми взносами на основании положений пункта 1 статьи 420 НК не подлежат.

В иных случаях суммы компенсации морального вреда облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Кроме того, ФНС России сообщает, что, исходя из положений части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в том числе и расходы на оплату услуг представителя (статья 100 ГПК РФ).

В связи с этим, поскольку возмещение расходов по оплате физическими лицами юридических услуг осуществляется организацией не в рамках трудовых отношений с физическими лицами, а в рамках гражданско-процессуальных отношений, указанные выплаты обложению страховыми взносами не подлежат.