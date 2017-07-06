Клерк.Ру
 

Гранты от Российского научного фонда не облагаются НДФЛ

06.07.17 13:47

В соответствии с пунктом 6 статьи 217 НК освобождаются от обложения НДФЛ суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов, предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в РФ международными, иностранными или российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительством РФ.

Российский научный фонд включен в такой Перечень.

Таким образом, доходы физических лиц - грантополучателей в виде гранта (его части), предоставленного на проведение научных исследований в соответствии с договором, заключенным с Российским научным фондом, освобождаются от обложения НДФЛ.

Доходы физических лиц, не являющихся грантополучателями, подлежат налогообложению в установленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/38259 от 20.06.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Облагаются ли страховыми взносами гранты?
 
Бухгалтерские новости
 
Гранты физлицам, перечисленные на счет организации, не облагаются налогом на прибыль
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения47
Аноним прокомментировал материал «Тест для бухгалтера: Что изменилось в 2017 году?»
13:41
Аноним прокомментировал материал «Тест для бухгалтера: Что изменилось в 2017 году?»
13:41
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
13:22
Аноним прокомментировал материал «В Северной Осетии выявили начисление пенсий "мертвым душам" на 350 млн рублей»
13:11
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Удержания с зарплаты по исполнительным листам: разъясняет замруководителя Роструда»
13:01
Аноним прокомментировал материал «Удержания с зарплаты по исполнительным листам: разъясняет замруководителя Роструда»
12:51
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
12:46
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
12:44
Аноним прокомментировал материал «6-НДФЛ: примеры заполнения новой формы»
12:42
Клерк
Alexander_Smirnov прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
12:41
Клерк
Alexander_Smirnov прокомментировал материал «Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?»
12:38
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
12:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
12:15
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
12:03
Аноним прокомментировал материал «Какие требования предъявляются к бухгалтеру индивидуального предпринимателя»
12:03
Аноним прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
11:52
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе»
11:38
Клерк
Alberto прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
11:12
Клерк
Светлана0909 прокомментировал материал «Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе»
11:09
Аноним прокомментировал материал «НДС при реализации информационных услуг через Интернет»
11:08
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Какие требования предъявляются к бухгалтеру индивидуального предпринимателя»
10:54
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
10:49
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе»
10:15
Аноним прокомментировал материал «Что делать с опоздавшей первичкой»
10:14
Аноним прокомментировал материал «Что делать с опоздавшей первичкой»
10:13
Аноним прокомментировал материал «Какие требования предъявляются к бухгалтеру индивидуального предпринимателя»
10:05
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
09:55
Клерк
van1971 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
09:36
Аноним прокомментировал материал «Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе»
09:13
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Какие требования предъявляются к бухгалтеру индивидуального предпринимателя»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
08:50
Аноним прокомментировал материал «Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне»
08:49
Аноним прокомментировал материал «Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне»
08:46
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
08:43
Аноним прокомментировал материал «Как работает оператор фискальных данных (ОФД)»
08:41
еще
 