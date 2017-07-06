Гранты от Российского научного фонда не облагаются НДФЛ

В соответствии с пунктом 6 статьи 217 НК освобождаются от обложения НДФЛ суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов, предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в РФ международными, иностранными или российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительством РФ.

Российский научный фонд включен в такой Перечень.

Таким образом, доходы физических лиц - грантополучателей в виде гранта (его части), предоставленного на проведение научных исследований в соответствии с договором, заключенным с Российским научным фондом, освобождаются от обложения НДФЛ.

Доходы физических лиц, не являющихся грантополучателями, подлежат налогообложению в установленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/38259 от 20.06.2017.