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ПБУ будут признаны федеральными стандартами бухучета

05.07.17 16:48

Среди рассмотренных сегодня Госдумой во втором чтении законопроектов оказался и проект с поправками в закон о бухучете. И, как обычно, ко второму чтению появились пункты, которых в изначальной версии не было.

Законопроект был внесен для регулирования бухучета кредитных и некредитных финансовых организаций, нормативные акты для которых пишет ЦБ РФ.

Однако ко второму чтению в проекте появился пункт о том, что Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином в период с 1 октября 1998 года до даты вступления в силу закона о бухучете № 402-ФЗ, признаются федеральными стандартами. Вероятно, поправки связаны с тем, что министерство никак не соберется утвердить эти самые стандарты и в очередной раз отодвигает срок их введения.

Законопроект будет принят в третьем чтении в пятницу.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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