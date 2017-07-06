Выплаты по решению суда можно совершить, даже если счет заблокирован за несдачу декларации

ИФНС приостановила операции по счету налогоплательщика по причине непредставления им налоговой декларации. Как исполнить вступивший в силу судебный акт, если счет заблокирован? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-02-08/37450 от 16.06.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 76 НК приостановление операций по счету по решению налогового органа означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, если иное не предусмотрено указанным пунктом и пунктом 2 статьи 76 НК.

Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему РФ.

Высшим Арбитражным Судом РФ в определении от 10.10.2012 N ВАС-4246/12 выражена правовая позиция, согласно которой приостановление расходных операций по счету налогоплательщика по причине непредставления налоговой декларации является не обязанностью, а правом налогового органа и по существу выступает мерой организационного, а не обеспечительного характера. Приостановление расходных операций по счету налогоплательщика только по причине непредставления им налоговой декларации, соответственно, при отсутствии документально подтвержденной задолженности перед бюджетом не может препятствовать исполнению судебного решения, вступившего в законную силу.

Вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории РФ.