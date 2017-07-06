Введены в действие дополнительные КБК по акцизам

Минфин опубликовал Приказ № от 04.07.2017 № 108н «О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 84н».

В связи с признанием Минюстом приказа Минфина № 84н не нуждающимся в государственной регистрации он вводится в действие со дня его подписания.

Поясним, Приказом 84н вносятся изменения в КБК. В частности, утверждены новые КБК по акцизам:

18210302360010000110 - Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации

18210302370010000110 - Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации

18210302380010000110 - Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации