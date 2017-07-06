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ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем

06.07.17 11:17

Посетители форума Клерк.ру регулярно делятся друг с другом информацией о полученных требованиях из ИФНС.

Один из наших читателей был весьма удивлен, когда налоговая инспекция помимо привычного комплекта документов запросила у фирмы информацию о переписке с контрагентом, оформленную в виде справки. Причем представить необходимо переписку за последние 3 года.

«Что это, зачем, почему?» - вопрошает представитель компании.

Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Из ИФНС пришло требование по выездной проверке контрагента, в котором просят предоставить помимо стандартных документов справку за 3 года по деловой переписке.
Что это такое? Как оно должно выглядеть? Имеют ли право требовать?
- Аноним

А к вам поступали подобные требования? Как вы на них реагировали?

Дать совет нашему читателю и поделиться своим опытом можно в теме форума «Справка по деловой переписке с контрагентом за 3 года по требованию ИФНС».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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