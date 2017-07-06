ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем

Посетители форума Клерк.ру регулярно делятся друг с другом информацией о полученных требованиях из ИФНС.

Один из наших читателей был весьма удивлен, когда налоговая инспекция помимо привычного комплекта документов запросила у фирмы информацию о переписке с контрагентом, оформленную в виде справки. Причем представить необходимо переписку за последние 3 года.

«Что это, зачем, почему?» - вопрошает представитель компании.

Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.

Из ИФНС пришло требование по выездной проверке контрагента, в котором просят предоставить помимо стандартных документов справку за 3 года по деловой переписке.

Что это такое? Как оно должно выглядеть? Имеют ли право требовать?

- Аноним

А к вам поступали подобные требования? Как вы на них реагировали?

Дать совет нашему читателю и поделиться своим опытом можно в теме форума «Справка по деловой переписке с контрагентом за 3 года по требованию ИФНС».