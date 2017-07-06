Уведомления по имущественным налогам придут жителям Свердловской области из Кемерово

На территории Свердловской области входит в завершающую стадию кампания по исчислению имущественных налогов физическим лицам. К таким налогам относится налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог.

Налоговыми органами региона произведено исчисление налогов и в настоящее время ведется подготовка к направлению собственникам имущества единых налоговых уведомлений, сообщили в УФНС.

Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области в 2017 году будет осуществлять филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как в прошлые годы рассылку налоговых уведомлений для этого региона осуществлял филиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Башкортостан.

Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следует заострять внимание на отправителе корреспонденции (г. Кемерово), указанном на почтовом конверте. Информация о налоговом органе, сформировавшем и направившем налоговое уведомление, содержится в самом уведомлении. Именно в этот налоговый орган и следует обращаться при появлении вопросов по содержанию уведомления.

Впервые в 2017 году в налоговые уведомления будет включена сумма налога на доходы, не удержанного у физического лица налоговым агентом в 2016 году.

В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных налогов – 1 декабря 2017 года. Этот же срок уплаты установлен и для налога на доходы физических лиц, включенного в налоговые уведомления.

Налогоплательщикам - пользователям Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», не отказавшимся от электронного способа получения налоговых документов, налоговые уведомления будут направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по почте такие уведомления повторно направляться уже не будет.