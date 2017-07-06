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Услуги аэропортов будут облагаться НДС по ставке 0%

06.07.17 17:29

На сайте проектов НМА Минтранс опубликовал уведомлении о начале разработки проекта закона о внесении изменений в ст. 149,164,165НК РФ.

Законопроект подготовлен с целью признания обязательных к применению положений подпункта 22 пункта 2 статьи 149 НК утратившими силу и применения в отношении реализации услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ, по обслуживанию воздушных судов, налоговой ставки по НДС в размере 0%.

Установленный порядок налогообложения НДС аэропортовых услуг нарушает общие принципы налогообложения НДС. Оказывая услуги, не подлежащие налогообложению НДС, аэропорты не имеют оснований для принятия «входного» НДС к вычету и вынуждены включать его в себестоимость оказываемых услуг, увеличивая тем самым их стоимость, поясняет Минфин. Такая практика включения «входящего» НДС в себестоимость у одного субъекта производственной цепочки с последующим отсутствием входящего НДС у следующего за ним хозяйствующего субъекта (авиакомпаний) приводит к тому, что суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем собственно добавленная стоимость, создаваемая цепочкой. Это искажает экономический смысл НДС, повышает себестоимость оказываемых аэропортами услуг на суммы невозмещаемого НДС, и, как следствие, приводит к негативному воздействию на экономику субъектов отрасли и сдерживает развитие авиаперевозок.

Предлагаемый порядок вносит ясность в вопросы налогообложения услуг аэропортов. Одновременно с отменой подпункта 22 пункта 2 статьи 149 НК предлагается установить ставку 0% для перечня услуг, оказываемых аэропортами авиакомпаниям в целях осуществления международных воздушных перевозок, а также установление ставки НДС 18 % на услуги, оказываемые в аэропортах РФ, по обслуживанию воздушных судов, выполняющих рейсы на внутренних воздушных линиях.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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