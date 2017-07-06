Определены критерии отнесения граждан к самозанятым

Минюст на сайте проектов НПА опубликовал проект изменений в законодательстве, устанавливающих понятие «самозанятый гражданин».

В настоящее время в Российской Федерации значительное количество экономически активных самозанятых граждан, фактически осуществляющих на свой риск предпринимательскую деятельность (без привлечения наемных работников) по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, без регистрации в качестве ИП (например, репетиторы, няни, сиделки), отмечается в документе. В целях обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления льгот, необходимо законодательно закрепить критерии определения понятия «самозанятые граждане».

Законопроектом предлагается в статье 2 Закона РФ ‎«О занятости населения в Российской Федерации» отнести к категории занятых граждан самозанятых граждан, установив следующие критерии таких граждан:

– физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору;

– не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

– достигшее 16 летнего возраста;

– представившее уведомление об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

После законодательного закрепления критериев самозанятых граждан в целях определения правовых последствий их правового статуса потребуется внести необходимые пакетные изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации (например, в НК, ТК, КоАП, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ряд других законодательных актов Российской Федерации) ‎с целью упрощения для самозанятых лиц режима деятельности.