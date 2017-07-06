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Декларацию соответствия условий труда можно отправить в ГИТ электронно

06.07.17 14:17

На официальном сайте Роструда работает сервис по приему от работодателей деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям в электронном виде, напомнили в ГИТ Новосибирской области.

Если в результате специальной оценки условий труда будут определенны рабочие места, на которых отсутствуют вредные и/или опасные производственные факторы, а также условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, то в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12. 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценки условий труда» должны быть оформлены декларации соответствия условий труда, которые работодатели смогут отправить в ГИТ с помощью специального сервиса.

Чтобы отправить декларацию соответствия условий труда в электронном виде, необходимо перейти на официальный раздел сайта Роструда declaration.rostrud.ru и заполнить необходимую форму согласно инструкции.

Дублировать документы в бумажном варианте и отправлять их повторно в Государственную инспекцию труда не нужно.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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