Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров

Постоянная читательница нашего форума высказала свое возмущение по поводу интерфейса некоторых программ учета.

Желтый котик от 1С бухгалтеру вовсе не кажется милым, а в программе Бухсофта она обнаружила… сперматазоид. Все это раздражает бухгалтера!

Эта тема для моих возмущений.

Я не понимаю, для чего в 1С есть желтый кот?

Например, нужно быстрее, а программа зависла, и тут появляется желтый кот, начинает плдмигивать, и пишет, пожалуйста подождите. Бесит.

В Контуре есть ехидное облачко.

А в Бухсофте вокруг буквы Б крутится... сперматазоид!

Вот разработчики, когда делают дизайн, они вообще о чем думают?

Можете также подсказать мне как отключить желтого кота.

спасибо.

- Mmmaximmm

Между тем участники обсуждения вступились за кота, но высказали свое возмущение по поводу интерфейса «Такси», который навязывается программой 1С.

А что вас раздражает в интерфейсе вашей программы?

Высказать свое возмущение или восторг можно в теме форума «Интерфейс, или всякие штучки».