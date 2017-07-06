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Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров

06.07.17 12:17

Постоянная читательница нашего форума высказала свое возмущение по поводу интерфейса некоторых программ учета.

Желтый котик от 1С бухгалтеру вовсе не кажется милым, а в программе Бухсофта она обнаружила… сперматазоид. Все это раздражает бухгалтера!

Эта тема для моих возмущений.
Я не понимаю, для чего в 1С есть желтый кот?
Например, нужно быстрее, а программа зависла, и тут появляется желтый кот, начинает плдмигивать, и пишет, пожалуйста подождите. Бесит.
В Контуре есть ехидное облачко.
А в Бухсофте вокруг буквы Б крутится... сперматазоид!
Вот разработчики, когда делают дизайн, они вообще о чем думают?
Можете также подсказать мне как отключить желтого кота.
спасибо.
- Mmmaximmm

Между тем участники обсуждения вступились за кота, но высказали свое возмущение по поводу интерфейса «Такси», который навязывается программой 1С.

А что вас раздражает в интерфейсе вашей программы?

Высказать свое возмущение или восторг можно в теме форума «Интерфейс, или всякие штучки».

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