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Граждане высоко оценивают качество работы ПФР

06.07.17 16:19

ПФР подключен к системе мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», которая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу руководителей его территориальных органов.

Так, в частности, средняя оценка органов ПФР Ставропольского края – 4,879 балла из 5 возможных, уровень удовлетворенности граждан - 96,97 , сообщили в региональном отделении фонда. Это достаточно высокая оценка, показатель увеличился по сравнению с 1 кварталом, где уровень удовлетворенности оказанием услуг ПФР составлял 95,58%.

В среднем по России целевой показатель не превышает 90%.

В систему «народного» мониторинга качества госуслуг ежемесячно поступает около миллиона оценок. «Ваш контроль» дает возможность гражданам оценить ключевые услуги ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в МФЦ.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях. Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», так и с помощью sms-сообщений, сайтов органов власти, портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

Напомним, «Ваш контроль» – это независимая система мониторинга качества государственных услуг, которая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу госорганов. Система была запущена в рамках реализации «майских» указов Президента РФ, в соответствии с которыми должно быть обеспечено формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности их работы и введение публичных рейтингов их деятельности.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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