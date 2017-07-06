ПФР призывает ИП, сменивших фамилию, поменять свидетельство СНИЛС

Пенсионный фонд начал разносить на индивидуальные лицевые счета граждан суммы страховых взносов, уплаченные на пенсионное страхование в 2016 году. Размер отчислений учитывается при назначении пенсии. Распространяется это и на ИП, уплачивающих фиксированные взносы. Однако некоторым ИП внести уплаченные ими суммы на лицевой счёт невозможно.

- Проблема у нас возникла с теми, – рассказывает заместитель начальника отдела персонифицированного учёта Отделения ПФР по Хакасии Ольга Викторова, – кто поменял паспортные данные - имя, фамилию или отчество - но не уведомил об этом Пенсионный фонд и не получил страховое свидетельство, с внесённой в него информацией согласно новому паспорту. С момента изменения персональных данных прежнее свидетельство считается недействительным, соответственно не поступают на лицевые счета отчисления от граждан, не сменивших документ. База данных их не идентифицирует. Те, с кем нам удалось связаться и уведомить об этом, поменяли свидетельство, у них будут учтены все перечисленные ими взносы. Но со многими мы попросту не можем выйти на связь – они или не живут по указанному адресу, или номер телефона уже не действующий. Что касается граждан, за которых взносы перечисляет работодатель, то здесь проще: мы ведём работу с бухгалтерией и указываем на несоответствие, информация доводится до сотрудника, он своевременно меняет свидетельство. Поэтому у нас проблема именно с ИП. Мы обращаемся к тем, у кого поменялись анкетные данные, но осталось прежнее свидетельство, прийти в Пенсионный фонд и получить новый документ.

Так, по причине несоответствия данных паспорта и страхового свидетельства, взносы, перечисленные в ПФР за 2016 год, не учтены на счетах 130 предпринимателей Хакасии.