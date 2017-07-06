ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов

Заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук рассказала зрителям программы "Налоги" (телеканал Россия 24) о том, как налоговая служба администрирует страховые взносы.

«Для плательщиков страховых взносов, с нашей точки зрения, ситуация изменилась в лучшую сторону. Раньше у каждого социального фонда были свои формы отчетности, часть данных в которых дублировалась, сроки сдачи отчетности были рассинхронизированы... И, к сожалению, мало кого интересовало, как это сказывается на работодателях. Сегодня работодатель подает налоговым органам одну форму отчетности ежеквартально. Налоговая служба обрабатывает представленную отчетную информацию для контроля начисленных и уплаченных сумм взносов, а также представляет ее в соответствующие фонды для исполнения ими социальных функций», - сказала Светлана Бондарчук.

Темп роста страховых платежей по итогам пяти месяцев (январь-май 2017 года) администрирования ФНС России, который составил 106,5% (собрано всего 2154,7 млрд рублей), обусловлен несколькими причинами. Первая – выстраивание платежной дисциплины. Вторая – работа с накопленной задолженностью.



«Нужно сказать, что законодательство, которое регулировало администрирование страховых взносов в предыдущий период, было лояльным, мягким по отношению к неплательщикам. Не было жестких дисциплинарных мер, которые позволяли бы более эффективно эту задолженность взыскивать», - поясняет представитель ФНС России.



Нормы Налогового Кодекса теперь позволяют это сделать. Если налогоплательщик не платит страховые взносы, то, так же как и в случае неуплаты налога на прибыль или земельного налога, с него взыскивается задолженность – выставляется требование, проводятся судебные процедуры, работают приставы.



«У фондов таких инструментов не было, - говорит Светлана Бондарчук. - И, к сожалению, без них справиться с проблемами неуплаты достаточно сложно. Поэтому дав возможность налоговикам работать с задолженностью, Правительство РФ надеется, что деньги реально поступят в бюджеты фондов и будут использованы для социальных выплат».

О проблемах в администрировании и возникновении долгов по взносам, которых нет на самом деле, в программе ничего не говорится. А проблемы продолжаются и задолженность возникает из воздуха. Так сегодня в форуме появилась тема о том, что прошла новая волна перебросов данных из ПФР и у организаций появились миллионные долги, которых нет на самом деле.