Клерк.Ру
 

ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов

06.07.17 13:16
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Заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук рассказала зрителям программы "Налоги" (телеканал Россия 24) о том, как налоговая служба администрирует страховые взносы.

«Для плательщиков страховых взносов, с нашей точки зрения, ситуация изменилась в лучшую сторону. Раньше у каждого социального фонда были свои формы отчетности, часть данных в которых дублировалась, сроки сдачи отчетности были рассинхронизированы... И, к сожалению, мало кого интересовало, как это сказывается на работодателях. Сегодня работодатель подает налоговым органам одну форму отчетности ежеквартально. Налоговая служба обрабатывает представленную отчетную информацию для контроля начисленных и уплаченных сумм взносов, а также представляет ее в соответствующие фонды для исполнения ими социальных функций», - сказала Светлана Бондарчук.

Темп роста страховых платежей по итогам пяти месяцев (январь-май 2017 года) администрирования ФНС России, который составил 106,5% (собрано всего 2154,7 млрд рублей), обусловлен несколькими причинами. Первая – выстраивание платежной дисциплины. Вторая – работа с накопленной задолженностью.

«Нужно сказать, что законодательство, которое регулировало администрирование страховых взносов в предыдущий период, было лояльным, мягким по отношению к неплательщикам. Не было жестких дисциплинарных мер, которые позволяли бы более эффективно эту задолженность взыскивать», - поясняет представитель ФНС России.

Нормы Налогового Кодекса теперь позволяют это сделать. Если налогоплательщик не платит страховые взносы, то, так же как и в случае неуплаты налога на прибыль или земельного налога, с него взыскивается задолженность – выставляется требование, проводятся судебные процедуры, работают приставы.

«У фондов таких инструментов не было, - говорит Светлана Бондарчук. - И, к сожалению, без них справиться с проблемами неуплаты достаточно сложно. Поэтому дав возможность налоговикам работать с задолженностью, Правительство РФ надеется, что деньги реально поступят в бюджеты фондов и будут использованы для социальных выплат».

О проблемах в администрировании и возникновении долгов по взносам, которых нет на самом деле, в программе ничего не говорится. А проблемы продолжаются и задолженность возникает из воздуха. Так сегодня в форуме появилась тема о том, что прошла новая волна перебросов данных из ПФР и у организаций появились миллионные долги, которых нет на самом деле.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
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Аноним
, Новороссийск

  Ну да, чего сложного - сняли с ИП деньги, вот и пополнили бюджет... :)

  Знакомая бух ООО сегодня подтвердила, что "пару недель назад никакой задолженности не было, а сейчас появилась. Дозвониться до ФНС невозможно..."

Клерк
Дашуня
, Санкт-Петербург
У нас тоже сняли какие-то огромные пени по ПФ и ОМС по долгам до 2017 г. Откуда, почему. Никак не можем выяснить. Трубку не берут, пишут письма-отписки, по существу не отвечают.
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Аноним
, Санкт-Петербург
Надо нам всем писать жалобы в МИФНС и вышестоящие органы не будут реагировать дальше жаловаться - другого выхода нет Довольны они - поснимали несуществующие долги...

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