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Как предпринимателю получить патент в другом городе

07.07.17 10:47

ИП планирует осуществлять деятельность в муниципальных образованиях Саратовской области, в которых он не состоит на учете в налоговых органах. Как платить налог при ПСН? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/11397@ от 16.06.2017.

В случае если ИП планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте РФ, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, заявление на получение патента подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта РФ по выбору ИП.

В случае если ИП планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента (за исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43 НК) на территории, которая определена законом субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 Кодекса и на которой он не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, указанное заявление подается в любой территориальный налоговый орган по месту планируемого осуществления указанным ИП предпринимательской деятельности, кроме случая, когда ИП планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

В соответствии с законом Саратовской области от 13.11.2012 N 167-ЗСО на территории региона определены 5 групп муниципальных образований, для каждой из которых установлены значения потенциально возможного к получению ИП годового дохода. Каждая из 5 групп включает в себя территории, подведомственные различным налоговым инспекциям.

Если ИП планирует осуществлять деятельность на территории нескольких муниципальных образований, относящихся к одной группе, определенной Законом, и при этом он на данной территории не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства, а также в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, в таком случае заявление подается в любой территориальный налоговый орган по месту планируемого осуществления указанным индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности.

Соответственно, сумма налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, исчисляется исходя из размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода, установленного Законом для данной группы муниципальных образований. Полученный патент будет действовать на территории тех муниципальных образований, которые включены в определенную Законом группу.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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