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Для уплаты штрафа за опоздание со сдачей РСВ придется делать несколько платежек

07.07.17 12:47

Если плательщиком страховых взносов несвоевременно представлен РСВ, то он подлежит привлечению к ответственности по статье 119 НК.

При этом в случае несвоевременного представления расчета по страховым взносам за первый квартал 2017 года неуплаченная сумма страховых взносов в соответствии со статьей 119 НК определяется на 2 мая 2017 года и к указанной сумме применяется штраф в размере 5% от неуплаченной суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании РСВ, за каждый полный или неполный месяц. В случае, если на указанную дату страховые взносы уплачены в полном объеме (в том числе в случае нарушения срока их уплаты до указанной даты), сумма штрафа за несвоевременное представление расчета по страховым взносам определяется в размере 1000 рублей.

Кроме того, за несвоевременную уплату сумм страховых сборов по срокам уплаты 15.02.2017, 15.03.2017, 15.04.2017 должна быть начислена пеня, являющаяся одним из способов обеспечения своевременного исполнения обязанности по уплате, в том числе, страховых взносов.

При этом сумма штрафа за несвоевременное представление РСВ в размере 1000 рублей для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты в пользу физических лиц, должна распределяться в бюджеты фондов исходя из нормативов расщепления основного тарифа 30 % на отдельные виды обязательного социального страхования (22 % - на ОПС; 5,1 % - на ОМС; 2,9 % - на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности), а именно 22/30*1000=733,33 руб. - в ПФР; 5,1/30*1000=170 руб. - в ФФОМС; 2,9/30*1000=96,67 руб. - в ФСС.

Распределение суммы штрафа за несвоевременное представление расчета по страховым взносам в размере 1000 рублей главами КФХ, не имеющими наемных работников (заполняющими только раздел 2 РСВ), должно производиться в бюджеты фондов исходя из нормативов распределения сумм страховых взносов на ОПС и на ОМС в фиксированном размере в общей сумме страховых взносов, а именно 84% *1000=840 рублей в бюджет ПФР и 16%*1000=160 рублей в бюджет ФФОМС.

В случае, если глава КФХ является также плательщиком страховых взносов, производящим выплаты в пользу физических лиц, то сумма штрафа в размере 1000 рублей за несвоевременное представление расчета по страховым взносам в отношении него определяется во все три государственных внебюджетных фонда в соответствии с описанным выше порядком в размере 733,33 руб. - в ПФР; 170 руб. - в ФФОМС; 96,67 руб. - в ФСС России.

Такие разъяснения дает ФНС в письме от 30.06.2017 № БС-411/12623@. Там же указаны КБК, на которые следует платить штраф.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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