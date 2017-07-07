Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС

С интересом ИФНС к датам выплаты зарплаты столкнулась одна из читательниц нашего форума. Бухгалтер всполошилась – уж не берет ли ИФНС на себя функции Трудинспекции, интересуюсь таким вопросом.

Дело в том, что в компании принято выплачивать зарплату 25 числа текущего месяца, то есть до конца месяца. Налоговики, увидев такую картину в 6-НДФЛ, выслали фирме требование.

До сегодняшнего дня была уверена, что сроки выплаты зарплаты интересуют исключительно Трудовую инспекцию, ан нет!

Пришло Требование из ИФНС о предоставлени документов - ОСВ 68.01, 69, 70 и документа, устанавливающего сроки выплаты зарплаты.

Требование пришло в Представительство иностранной компании (малочисленное, бухгалтер (ИП) - по договору). Ежемесячно (много лет) зарплата выплачивается 25 числа за текущий месяц, и до конца месяца в головной офис отправляется отчет о расходах за весь месяц.

Вопросы:

1.Какой документ представить в ИФНС? Рассматриваю варианты:

- приказ от 2010 года о сроке выплаты зарплаты;

- правила внутреннего распорядка от того же года?

2. Понятно, что придется менять сроки выплаты (на два раза в месяц), но это требует согласования с головным офисом. СтОит ли написать в ИФНС письмо-объяснение ситуации? Или оштрафуют по-любому?

Отчет 6НДФЛ сдан. Зарплата выплачивалась по 25 числам, тогда же - НДФЛ и страх.взносы.

Вывод - "зацепились" за выплату зарплаты до начисления.

- Tigrasha

Между тем участники обсуждения отметили, что ФНС сама в своем письме № БС-4-11/5106 от 24.03.2016 поясняла, как заполнить 6-НДФЛ в таком случае, а значит вполне допускает подобное явление.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Выплата зарплаты один раз в месяц, Требование ИФНС».

Коллеги, заинтересовавшись этим вопросом, просили автора темы держать их в курсе дальнейших событий. Устроит ли ИФНС пояснение по срокам выплаты и не будет ли она предъявлять дальнейших претензий?

Напомним, в конце минувшего года многие бухгалтеры озадачились вопросом – когда перечислить зарплату и НДФЛ за декабрь, чтобы и сотрудников не обидеть и проблем себе не нажить от ИФНС. По результатам опроса, организованного по такому случаю на нашем сайте, выяснилось, что подавляющее число наших читателей все-таки решили выплатить зарплату и уплатить с нее НДФЛ перед праздниками. Однако позже стали появляться сообщения наших читателей о недовольстве налоговиков, которых не устраивает ранее перечисление НДФЛ, в связи с чем они требуют повторить платеж.