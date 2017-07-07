Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС
С интересом ИФНС к датам выплаты зарплаты столкнулась одна из читательниц нашего форума. Бухгалтер всполошилась – уж не берет ли ИФНС на себя функции Трудинспекции, интересуюсь таким вопросом.
Дело в том, что в компании принято выплачивать зарплату 25 числа текущего месяца, то есть до конца месяца. Налоговики, увидев такую картину в 6-НДФЛ, выслали фирме требование.
До сегодняшнего дня была уверена, что сроки выплаты зарплаты интересуют исключительно Трудовую инспекцию, ан нет!
Пришло Требование из ИФНС о предоставлени документов - ОСВ 68.01, 69, 70 и документа, устанавливающего сроки выплаты зарплаты.
Требование пришло в Представительство иностранной компании (малочисленное, бухгалтер (ИП) - по договору). Ежемесячно (много лет) зарплата выплачивается 25 числа за текущий месяц, и до конца месяца в головной офис отправляется отчет о расходах за весь месяц.
Вопросы:
1.Какой документ представить в ИФНС? Рассматриваю варианты:
- приказ от 2010 года о сроке выплаты зарплаты;
- правила внутреннего распорядка от того же года?
2. Понятно, что придется менять сроки выплаты (на два раза в месяц), но это требует согласования с головным офисом. СтОит ли написать в ИФНС письмо-объяснение ситуации? Или оштрафуют по-любому?
Отчет 6НДФЛ сдан. Зарплата выплачивалась по 25 числам, тогда же - НДФЛ и страх.взносы.
Вывод - "зацепились" за выплату зарплаты до начисления.
- Tigrasha
Между тем участники обсуждения отметили, что ФНС сама в своем письме № БС-4-11/5106 от 24.03.2016 поясняла, как заполнить 6-НДФЛ в таком случае, а значит вполне допускает подобное явление.
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Выплата зарплаты один раз в месяц, Требование ИФНС».
Коллеги, заинтересовавшись этим вопросом, просили автора темы держать их в курсе дальнейших событий. Устроит ли ИФНС пояснение по срокам выплаты и не будет ли она предъявлять дальнейших претензий?
Напомним, в конце минувшего года многие бухгалтеры озадачились вопросом – когда перечислить зарплату и НДФЛ за декабрь, чтобы и сотрудников не обидеть и проблем себе не нажить от ИФНС. По результатам опроса, организованного по такому случаю на нашем сайте, выяснилось, что подавляющее число наших читателей все-таки решили выплатить зарплату и уплатить с нее НДФЛ перед праздниками. Однако позже стали появляться сообщения наших читателей о недовольстве налоговиков, которых не устраивает ранее перечисление НДФЛ, в связи с чем они требуют повторить платеж.
Мне сейчас пришло требования по отчёту НДФЛ за 1 квартал 2016. Налоговая не провела один платёж., год прошёл-молча начисляет пеню и довольна. в ПФ этакое бы не прошла. Если отчёт в ПФ или ФСС сдал и поступление по банку не идёт тут же звонят и просят свериться или отправить уточнёнку. По актам ,которые они разработали проверить начисление,и своевременную оплату просто не реально. Люди ,которые это всё придумывают имеют хоть какое то экономическое образование.?Такое впечатление,что там сидят только IP шники. Жалко, отчёт РСВ1 отменили, очень удобный для сверки .