Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов

Сегодня депутаты рассмотрели в третьем чтении несколько законопроектов, вносящих поправки в Налоговый кодекс.

Изменения вносятся:

Но самым резонансным документом является законопроект об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком. Несмотря на небольшие размеры принятого закона, он может доставить большие неприятности, считают налоговые юристы.

Хотя по мнению создателей законопроекта вводится принцип презумпции добросовестности налогоплательщика и будет проще противостоять необоснованным претензиям налоговиков, специалисты по налоговому праву с этим несогласны.

Портал Право.Ру опросил нескольких экспертов и они сошлись во мнении, что это не самая удачная попытка законодателей перенести в кодекс положения из постановления Пленума ВАС № 53 о налоговой выгоде: меняется понятийный аппарат, причем не в лучшую сторону, в тексте поправок есть ляпы и нестыковки. Но самое главное - они считают, что принцип презумпции добросовестности как раз и исчезает с принятием этого закона.

Среди главных минусов проекта, Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы юркомпании "Пепеляев Групп", отметил то, что легализуется право налоговых органов игнорировать формальную сторону сделки, пересматривать ее суть и тем самым вторгаться в хозяйственную деятельность. При этом пределы такого полномочия законодательно не ограничены, процедуры не прописаны. "Это профанация, а не кодификация. Большой шаг, но не вперед, в светлое будущее, а назад – в темное прошлое", считает Зарипов.

Валентин Моисеев, адвокат и руководитель налоговой практики АБ "Андрей Городисский и партнеры" тоже считает законопроект неудачным: вводятся новые и не очень ясные понятия, такие как "искажение фактов хозяйственной жизни", "права при исчислении налоговой базы", "исполнение обязательства по операции", "основная цель совершения сделки (операции)". В то же время не применяются предложенные ВАС понятия "действительного экономического смысла сделок", "делового характера цели" и другие. По мнению Моисеева, законопроект стимулирует налоговиков отказывать в уменьшении налоговой базы по сделкам по формальным основаниям: теперь для отказа в вычетах достаточно поставить под сомнение исполнение сделки именно тем лицом, которое указано в соответствующем договоре.

Каким в итоге окажется на практике применение новой статьи 541 части первой НК и кто прав, авторы закона или налоговые юристы, налогоплательщики узнают при ближайших же налоговых проверках.