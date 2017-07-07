Клерк.Ру
 

Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов

07.07.17 14:43
3

Сегодня депутаты рассмотрели в третьем чтении несколько законопроектов, вносящих поправки в Налоговый кодекс.

Изменения вносятся:

  • в статью 55 (об этом изменении мы писали в новости "Понятие первого налогового периода серьезно скорректировали");
  • в статью 149  (освобождение от НДС лизинга  важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий);
  • в статью 264 (в расходы на обучение включена независимая оценка квалификации);
  • в статьи 251 и 262 (в части уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности);
  • в некоторые статьи главы 25 (в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа).

Но самым резонансным документом является законопроект об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком. Несмотря на небольшие размеры принятого закона, он может доставить большие неприятности, считают налоговые юристы.

Хотя по мнению создателей законопроекта вводится принцип презумпции добросовестности налогоплательщика и будет проще противостоять необоснованным претензиям налоговиков, специалисты по налоговому праву с этим несогласны.

Портал Право.Ру опросил нескольких экспертов и они сошлись во мнении, что это не самая удачная попытка законодателей перенести в кодекс положения из постановления Пленума ВАС № 53 о налоговой выгоде: меняется понятийный аппарат, причем не в лучшую сторону, в тексте поправок есть ляпы и нестыковки. Но самое главное - они считают, что принцип презумпции добросовестности как раз и исчезает с принятием этого закона.

Среди главных минусов проекта, Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы юркомпании "Пепеляев Групп", отметил то, что легализуется право налоговых органов игнорировать формальную сторону сделки, пересматривать ее суть и тем самым вторгаться в хозяйственную деятельность. При этом пределы такого полномочия законодательно не ограничены, процедуры не прописаны. "Это профанация, а не кодификация. Большой шаг, но не вперед, в светлое будущее, а назад – в темное прошлое", считает Зарипов.

Валентин Моисеев, адвокат и руководитель налоговой практики АБ "Андрей Городисский и партнеры" тоже считает законопроект неудачным: вводятся новые и не очень ясные понятия, такие как "искажение фактов хозяйственной жизни", "права при исчислении налоговой базы", "исполнение обязательства по операции", "основная цель совершения сделки (операции)". В то же время не применяются предложенные ВАС понятия "действительного экономического смысла сделок", "делового характера цели" и другие.  По мнению Моисеева, законопроект стимулирует налоговиков отказывать в уменьшении налоговой базы по сделкам по формальным основаниям: теперь для отказа в вычетах достаточно поставить под сомнение исполнение сделки именно тем лицом, которое указано в соответствующем договоре.

Каким в итоге окажется на практике применение новой статьи 541 части первой НК и кто прав, авторы закона или налоговые юристы, налогоплательщики узнают при ближайших же налоговых проверках.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
3 мнения
Клерк
Gaz_21
, Нальчик


"Это профанация, а не кодификация. Большой шаг, но не вперед, в светлое будущее, а назад – в темное прошлое", считает Зарипов

 С этим мнением я согласен!!!!!!

Всех госслужащих и депутатов на МРОТ, лишить неприкосновенности, а их родню под жесточайший пресс. потом будут думать о народе)))))

Клерк
hub
, Белебей
в тексте поправок есть ляпы и нестыковки

 Этим уже ни кого не удивишь. Было бы удивительно если бы их не было. Почти все законы принимаемые в последние 8-10 лет их содержат. Потому что депутатам не то что готовить законы даже читать их перед голосованием некогда. Как можно за 1 год рассмотреть и принять более 2000 законов - нормальный человек их даже прочитать не успеет не то что обдумать и обсудить. Видимо назрела необходимость законодательно ограничить депутатский "стахановский" пыл -  не более 150-180 законов в год, чтобы они хотя бы имели 1-2 дня на прочтение и обсуждение принимаемого закона перед голосованием.

Извините, вы забанены на форуме и не можете оставлять мнения.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговые проверки»
Бухгалтерские новости
 
Принцип презумпции добросовестности налогоплательщика появится в Налоговом кодексе
 
Бухгалтерские новости
 
Законопроект, обязывающий аудиторов "стучать" на подозрительных клиентов, принят в первом чтении
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки
Рубрики
еще
»
Мнения93
Клерк
hub прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:56
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:50
Аноним прокомментировал материал «Россияне стали больше тратить и меньше копить»
15:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:45
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:38
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:33
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
15:27
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:23
Аноним прокомментировал материал «Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру»
15:20
Клерк
SND14 прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
15:20
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
15:19
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:19
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:08
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:02
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
14:57
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
14:55
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:52
Аноним прокомментировал материал «КНД-1151111 Расчет по страховым взносам»
14:51
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:50
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
14:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:40
Клерк
yante прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
14:16
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
14:08
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
14:05
Аноним прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
14:02
Клерк
Выбор прокомментировал материал «Гороскоп для бухгалтера на 3 - 9 июля 2017 года»
13:54
Аноним прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
13:51
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
13:48
Клерк
LAWYERSPB прокомментировал материал «Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?»
13:46
Клерк
Olga_Spirina прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
13:18
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
13:00
еще
 