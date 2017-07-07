Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов
Сегодня депутаты рассмотрели в третьем чтении несколько законопроектов, вносящих поправки в Налоговый кодекс.
Изменения вносятся:
- в статью 55 (об этом изменении мы писали в новости "Понятие первого налогового периода серьезно скорректировали");
- в статью 149 (освобождение от НДС лизинга важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий);
- в статью 264 (в расходы на обучение включена независимая оценка квалификации);
- в статьи 251 и 262 (в части уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности);
- в некоторые статьи главы 25 (в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа).
Но самым резонансным документом является законопроект об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком. Несмотря на небольшие размеры принятого закона, он может доставить большие неприятности, считают налоговые юристы.
Хотя по мнению создателей законопроекта вводится принцип презумпции добросовестности налогоплательщика и будет проще противостоять необоснованным претензиям налоговиков, специалисты по налоговому праву с этим несогласны.
Портал Право.Ру опросил нескольких экспертов и они сошлись во мнении, что это не самая удачная попытка законодателей перенести в кодекс положения из постановления Пленума ВАС № 53 о налоговой выгоде: меняется понятийный аппарат, причем не в лучшую сторону, в тексте поправок есть ляпы и нестыковки. Но самое главное - они считают, что принцип презумпции добросовестности как раз и исчезает с принятием этого закона.
Среди главных минусов проекта, Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы юркомпании "Пепеляев Групп", отметил то, что легализуется право налоговых органов игнорировать формальную сторону сделки, пересматривать ее суть и тем самым вторгаться в хозяйственную деятельность. При этом пределы такого полномочия законодательно не ограничены, процедуры не прописаны. "Это профанация, а не кодификация. Большой шаг, но не вперед, в светлое будущее, а назад – в темное прошлое", считает Зарипов.
Валентин Моисеев, адвокат и руководитель налоговой практики АБ "Андрей Городисский и партнеры" тоже считает законопроект неудачным: вводятся новые и не очень ясные понятия, такие как "искажение фактов хозяйственной жизни", "права при исчислении налоговой базы", "исполнение обязательства по операции", "основная цель совершения сделки (операции)". В то же время не применяются предложенные ВАС понятия "действительного экономического смысла сделок", "делового характера цели" и другие. По мнению Моисеева, законопроект стимулирует налоговиков отказывать в уменьшении налоговой базы по сделкам по формальным основаниям: теперь для отказа в вычетах достаточно поставить под сомнение исполнение сделки именно тем лицом, которое указано в соответствующем договоре.
Каким в итоге окажется на практике применение новой статьи 541 части первой НК и кто прав, авторы закона или налоговые юристы, налогоплательщики узнают при ближайших же налоговых проверках.
С этим мнением я согласен!!!!!!
Всех госслужащих и депутатов на МРОТ, лишить неприкосновенности, а их родню под жесточайший пресс. потом будут думать о народе)))))
Этим уже ни кого не удивишь. Было бы удивительно если бы их не было. Почти все законы принимаемые в последние 8-10 лет их содержат. Потому что депутатам не то что готовить законы даже читать их перед голосованием некогда. Как можно за 1 год рассмотреть и принять более 2000 законов - нормальный человек их даже прочитать не успеет не то что обдумать и обсудить. Видимо назрела необходимость законодательно ограничить депутатский "стахановский" пыл - не более 150-180 законов в год, чтобы они хотя бы имели 1-2 дня на прочтение и обсуждение принимаемого закона перед голосованием.